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وزير خارجية النرويج: وجهنا نداء قويا للدول الاخرى للمساهمة بالاعتراف بفلسطين

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٢ بتوقيت غرينتش

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