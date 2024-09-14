السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤
١٢:٥٩ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في "برعام" بالجليل الغربي

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١١:٤٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :