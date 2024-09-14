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القسام: فجرنا 6 عبوات بآليات الاحتلال في طولكرم واوقعنا افرادها بين قتيل وجريح

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

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