السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤
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السيد الحوثي: العدو يواصل استهداف النازحين في خيمهم القماشية بالقنابل الامريكية الفتاكة وفي تجمعات يعلنها آمنة

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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