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السيد الحوثي: اليهود يدركون ان جريمة تدمير الاقصى خطيرة وتستفز مشاعر المسلمين لذلك يحاولون الترويض والتهيئة لها

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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