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السيد الحوثي: لو حظي الشعب الفلسطيني بجزء من الدعم الغربي للاحتلال لكان واقع المعركة مختلفا تماما

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

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