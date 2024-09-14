شاهد.. نقص حاد بالمستلزمات في المستشفى الوحيد بالنصيرات

العالم - فلسطين

وأفاد مراسلنا في غزة أن الكثير من المرضى يتوافدون للحصول على العلاج ولكن الامكانيات في ظل استمرار العدوان هي امكانيات بسيطة لا تقدم الكثير من الخدمات.

وقال الدكتور محمد الشطلي مدير التمريض في مستشفى العودة لقناة العالم: "مستشفى العودة هو المستشفى الرئيسي الذي يقدم خدمات للنساء والولادة بالإضافة لخدمات الجراحة العامة وبعض التخصصات الجراحية والطوارئ. الى جانب وجود الصيدلية وخيم تقديم الرعاية الصحية للمرضى. هناك توافد كبير وشديد على مستشفى العودة بالنصيرات حيث يبلغ عدد المرضى ألفي شخص يوميا وهذه الأعداد تفوق قدرة المستشفى في تزويد الخدمات الصحية".

ومع توافد الأعداد الكبيرة من المرضى والجرحى لمستشفى العودة قررت إدارة المستشفى إقامة خيمة الطوارئ لاستقبال عدد كبير من الأشخاص ولكن الخدمات قليلة جدا بسبب النقص الحاد في المستلزمات الطبية وفي الأسرة والأماكن، خاصة أن المستشفى صغيرة جدا لا يستوعب الكم الهائل من النازحين وسكان مخيم النصيرات في ظل استمرار العدوان.