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السيد الحوثي: الشعب الاردني يحمل مشاعر الاخاء والالم لما يعانيه الفلسطينيون وفي نفس الوقت هو عرضة للمخاطر والاستهداف

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

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