الرئيس بزشكيان يعقد مؤتمره الصحفي الاول يوم الاثنين المقبل

العالم - ايران

وافادت ارنا، ان المؤتمر الصحفي العام والاول للرئيس بزشكيان، سيبدا عند الساعة الثالثة من عصر يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد مؤتمره الصحفي المتلفز الذي كان قد عقده يوم السبت 31 اغسطس المنصرم؛ حيث قال ردا على سؤال المقدم بانه سيعقد قريبا اول مؤتمر صحفي له بمشاركة المراسلين المحليين والاجانب.

وفي سياق متصل، كان مساعد رئيس مكتب الرئاسة للشؤون الاعلامية "سيد مهدي طباطبائي، قد اشار في منشور له عبر الفضاء الافتراضي، الى عقد اول مؤتمر صحفي عام للرئيس بزشكيان في يوم الاثنين 16 ايلول / سبتمبر 2024 ، والذي يوافق الثاني عشر من شهر ربيع الاول 1446 هـ، حيث انطلاق "اسبوع الوحدة الاسلامية" في ايران.