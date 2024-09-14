القسام تفجر 6 عبوات ناسفة بآليات الاحتلال في طولكرم

العالم - فلسطين

وقالت الكتائب في تصريح مقتضب، إنه بعد عودة الاتصال مع مقاومينا: نؤكد تفجير 6 عبوات ناسفة بآليات الاحتلال وإيقاع طواقمها بين قتيل وجريح.

وانسحبت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الماضي، من مدينة ومخيم طولكرم، بعد عدوان استمر ثلاثة أيام.

واستشهد خلال العدوان خمسة مواطنين بينهم فتاة، واعتقل آخرون، وألحق دمارا في البنية التحتية وممتلكات المواطنين من تجريف وتخريب وهدم وتفجير للمنازل والمحلات التجارية.

وعمدت آليات الاحتلال على تدمير شامل للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في مخيمي طولكرم ونور شمس، مستخدمة جرافات من النوع الثقيل، التي جرفت وخربت الشوارع وتحديدا الشارع الرئيسي المعروف بشارع نابلس، ومداخل المخيمين وحاراتهما وازقتهما، وأحدثت فيهما حفرا عميقة وركاما كبيرا من التراب والاسفلت، وجعلتها غير صالحة لاستخدام المركبات وحتى السير على الاقدام.

كما اغلقت جرافات الاحتلال مداخل عدد من المنازل والمحال التجارية بسواتر التراب الناتجة من تجريف الشوارع، في الوقت الذي دمرت فيه خطوط المياه والصرف الصحي وشبكة الكهرباء والانترنت المغذية للمخيمين.

واستشهد خلال هذا العدوان خمسة مواطنين بالرصاص والقصف وهم: أحمد مجدوبة، الفتاة هبة الله شحادة، وعماد الدين خضر مسعد شحادة (28 عاما)، ومحمد ناصر، وصلاح الدين عمار بدو، ومن المقرر تشييع جثامينهم يوم غد الجمعة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين من المدينة ومخيمها، بعد مداهمة منازلهم.

وكانت المقاومة الفلسطينية قد تصدت بقوة لعدوان الاحتلال، حيث فجرت العديد من العبوات الناسفة بآليات الاحتلال، وخاضت اشتباكات عنيفة من جنود الاحتلال موقعة إصابات محققة في صفوف الجنود.