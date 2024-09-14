الكيان الاسرائيلي يجتر تهديداته للبنان

العالم - انقلاب الصورة

سيل من التهديدات الصهيونية للبنان لم يتوقف من 8 اكتوبر عام 2023، كل انواع التهديد والوعيد من المسؤولين الصهاينة سواء العسكريين او الامنيين او السياسيين على حد سواء، وآخر هذه التهديدات ما قاله احد اعضاء الكنيست من ان الحرب على لبنان وشيكة ستستمر 5 ايام ويعقبها غزو بري.

ولكن الكيان الاسرائيلي لو كان قادرا على حسم الامر مع لبنان لفعل هذا الامر منذ الشهر الاول أو الثاني، ولماذا ينتظر 11 شهر حتى الآن ويضع خططا وسيناريوهات ويسربها، هذه التهديدات لن تثمر الا عجزا واضحا عند الصهاينة الذين يتحدثون بلغة التهديد، وآخر هذه التهديدات ما قاله في نفس السياق وزير الحرب الصيهوني يوآف غالانت بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي اقترب من ان يحسم الأمر في غزة سينقل المعركة الى الشمال وهو يستعد لذلك.

اقترب وزير الحرب الصهيوني من الحل العسكري في غزة ومن الحسم العسكري فيها، فهل هو يضحك على نفسه ام هو يضحك على الرأي العام الصهيوني، وبكلا الحالين هو عاجز ولا يريد ان يرى الحقائق في غزة، فما زالت المقاومة في غزة تقاتل وتقتل الجنود الصهاينة، كل يوم هناك اخبار عن قتلى صهاينة في غزة، كل يوم هناك اخبار عن عمليات للمقاومة وما زال الاسرى الصهاينة في يد المقاومة الفلسطينية ولم تستطع قوة الاحتلال الاسرائيلي ان تنهي المقاومة في غزة ثم يقول لك وزير الحرب الصهيوني انه اقتربنا من الحل في غزة وسنحسم الامر مع جبهة الشمال.