السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

إصابة عمال فلسطينيين برصاص الإحتلال بينهم حالتان خطيرتان قرب معبر ترقوميا غرب الخليل

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :