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المقاومة اللبنانية تستهدف بالمدفعية موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا المحتلة

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٢ بتوقيت غرينتش

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