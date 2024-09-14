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ارتفاع حصيلة قصف الإحتلال مدرسة تؤوي نازحين بمدينة غزة الى 5 شهداء

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٥ بتوقيت غرينتش

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