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المقاومة اللبنانية تستهدف بالمدفعية ثكنة زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٧ بتوقيت غرينتش

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