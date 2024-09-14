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نائب الامين لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: لا طريق لعودة المستوطنين للشمال الا بوقف الحرب على غزة

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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