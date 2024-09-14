السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٣١ GMT
فارسی
البث المباشر

الشيخ نعيم قاسم: لا خطة لدينا للمبادرة في حرب ولكن سنواجه اسرائيل اذا شنت الحرب والخسائر ستكون ضخمة للطرفين

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :