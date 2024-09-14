واشنطن تحذر من جبهة حرب جديدة وترسل مبعوثا إلى الكيان

العالم - فلسطين

ووفقا لصحيفة جيروزاليم بوست سيلتقي هوكشتاين رئيسَ حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف غالانت وعدد من المسؤولين الأمنيين.

وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي إن زيارة هوكشتاين تأتي ضمن جهود إدارة الرئيس جو بايدن لمنع فتح جبهة جديدة مع حزب الله اللبناني.

وجاءت تصريحات كيربي بعد أيام من تحذير آخر من مسؤول أميركي كبير، من احتمال نشوب حرب شاملة بين الكيان وحزب الله، قائلا إن مثل هذا التصعيد قد يؤدي إلى “عواقب كارثية ونتائج غير متوقعة”.

وتحدث المسؤول على هامش القمة السنوية لتعزيز الحوار بين الشرق الأوسط والولايات المتحدة في واشنطن، وقال: “لا يوجد شيء اسمه حرب متحكم بها. إنها ليست لعبة. لا أشك في قدرات الجيش الإسرائيلي، لكن على كلا الجانبين أن يفهما أن العواقب ستكون وخيمة”.

وحذر من بعض الأصوات في إسرائيل التي تنادي للحرب مع حزب الله من أجل السماح لسكان الشمال بالعودة إلى منازلهم، ودعا “لإدراك المخاطر”، لأنه “في مثل هذا السيناريو، قد يُقتل العديد من الإسرائيليين، وقد لا يكون لدى الكثيرين منازل للعودة إليها”.

وكانت هيئة البث الإسرائيلية أكدت أن الإدارة الأميركية أدركت أن صفقة التبادل ووقف إطلاق النار بين الكيان الإسرائيلي وحركة حماس ليست وشيكة وبدأت بالعمل على خطة للحل في الشمال.

وبالتزامن مع الحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يتبادل حزب الله مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الحدود أسفر عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم بالجانب اللبناني.

وتشهد الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي توترا شديدا وتبادلا يومياً للنيران الصاروخية بين جيش الاحتلال، وحزب الله اللبناني، أسفرت عن مئات بين قتيل وجريح معظمهم شهداء بالجانب اللبناني.

ويرهن حزب الله وقف هجماته على الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الأخير حرب الإبادة التي يشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وأسفرت عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح، و10 آلاف مفقود، ودمار هائل في البنية التحتية ومجاعة قاتلة.