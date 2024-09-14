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أكثر من 10700 أسير من الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي

أكثر من 10700 أسير من الضفة منذ بدء العدوان الإسرائيلي
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٠ بتوقيت غرينتش

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، وصل إلى أكثر من 10 آلاف و700 حالة، لا تتضمن حالات الاعتقال في قطاع غزة، والتي تقدر بالآلاف.

العالم - فلسطين

ونقل نادي الأسير الفلسطيني، في وقت سابق من شهر آب/ أغسطس الفائت، استشهاد ما لا يقل عن 23 أسيراً في سجون الاحتلال، ممن تمّ الكشف عن هوياتهم، اثنان منهم فقط تم الإفراج عن جثامينهم، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة، الذين استُشهدوا في السّجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم، إلى جانب العشرات الذين تعرضوا لعمليات إعدام ميداني.

وبلغ عدد حالات الاعتقال بين صفوف الأطفال في الضفة ما لا يقل عن 720 طفلاً، بينما بلغ عدد المعتقلين بين صفوف الصحافيين 96 صحفياً، تبقّى منهم رهن الاعتقال 50 صحافياً، بينهم 5 صحافيات، و17 صحافياً من غزة على الأقل.

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