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المقاومة اللبنانية تهاجم بالمسيرات الانقضاضية تموضعا لفرقة الجليل في عين مرغليوت غرب كريات شمونه وتصيب اهدافها بدقة

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٨ بتوقيت غرينتش

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