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المقاومة اللبنانية تستهدف تجمعا لجنود الاحتلال بمحيط ثكنة ميتات وتحقق اصابة مباشرة

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

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