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جرحى بغارات على جنوب لبنان والاحتلال يستهدف دراجة نارية في بلدة الصرفند

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

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