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مصادر عبرية: 4 عسكريين من مصابي حادث تحطم المروحية لازالوا بالعناية المركزة

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٧ بتوقيت غرينتش

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