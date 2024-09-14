السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

23 شهيدا في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة منذ فجر اليوم

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :