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دوري أبطال آسيا.. الغرافة القطري يواجه إستقلال طهران الاثنين

دوري أبطال آسيا.. الغرافة القطري يواجه إستقلال طهران الاثنين
السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٤ بتوقيت غرينتش

سيخوض فريق الغرافة القطري يوم الإثنين 16 ايلول/سبتمبر في العاصمة الإيرانية طهران، مباراته أمام فريق استقلال طهران الايراني في مرحلة الدوري للنسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم "منطقة الغرب" للموسم 2024/ 2025.

العالم- الرياضة

وكانت قرعة البطولة التي سحبت بمقر الاتحاد الآسيوي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، أوقعت الغرافة في مواجهة، استقلال، وبيرسبوليس الإيرانيين، والهلال، والأهلي السعوديين خارج الأرض، بينما سيلتقي على ملعبه كلا من العين الإماراتي، وباختاكور الأوزبكي، والنصر السعودي، والوصل الإماراتي.

وتم تقسيم الأندية المشاركة في البطولة بشكلها الجديد على مجموعتين تضم كل منهما (12) فريقا بمنطقتي /الغرب والشرق/، وستقام مباريات مرحلة الدوري في الفترة من 16 سبتمبر الجاري وحتى 19 فبراير 2025، حيث سيواجه كل فريق ثمانية منافسين مختلفين داخل منطقته في شكل أربع مباريات على أرضه وأربع مباريات خارج أرضه.

وتتأهل أفضل ثمانية أندية في كل دوري إلى دور الستة عشر، المقررة إقامته في شهر مارس 2025، والذي تتبعه الأدوار النهائية التي تقام بنظام التجمع اعتبارا من الدور ربع النهائي في السعودية خلال الفترة من 25 أبريل ولغاية 4 مايو 2025.

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