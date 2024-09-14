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مصادر عبرية: عشرات الالاف يتظاهرون بالقدس وحيفا وهرتسليا وتل ابيب وبئر السبع ورعنانا مطالبين بعودة المحتجزين بغزة

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

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