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وزير الدفاع بحكومة صنعاء: نحذر الاعداء بأن الايام المقبلة ستحمل مفاجآت لن يتوقعوها

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥٤ بتوقيت غرينتش

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