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مستوطنون يطلقون الرصاص الحي على المنازل في قرية أم صفا شمال رام الله

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢١ بتوقيت غرينتش

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