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حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الإحتلال بالاسلحة الصاروخية في محيط ثكنة ميتات

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٠ بتوقيت غرينتش

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