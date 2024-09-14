وفد من انصارالله يزور القاهرة لبحث حل الأزمة اليمنية

العالم-اليمن

وافادت بأن تلك الترتيبات تأتي بالتنسيق بين القاهرة والسعودية، وذلك لبحث إمكانية ترتيب لقاءات مباشرة بين قيادة "المجلس الانتقالي" اليمني، وقيادة انصارالله.

وأوضحت أن التحركات المصرية في هذا الشأن تجري ضمن تنسيق واسع بين القاهرة والرياض وأنقرة، التي أبدت استعداداً للعب دور في إطار التعاون المشترك بينها وبين العاصمتين العربيتين.

وتُعتبر تلك التحركات جزءا من تحركات مصرية أوسع متعلقة بملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واستيعاب تداعياتها على مصر والمنطقة، وفي ظل تزايد تداعيات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب ما افادت وسائل إعلام عربية فإنه من المقرر أن يتوجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إلى العاصمة الإيرانية طهران، خلال الأيام المقبلة، للتباحث حول ترتيبات مشتركة في هذا الصدد.