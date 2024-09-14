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قائد الفضاء في القوة الجوفضائية لحرس الثورة الإسلامية في ايران: سيتم اطلاق حامل الاقمار الصناعية قائم-105 والقمر الصناعي نور-4 العام المقبل

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

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