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شهيد وعدد من الاصابات باستهداف الاحتلال لشقة سكنية بمخيم جباليا شمال القطاع

السبت ١٤ سبتمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١١ بتوقيت غرينتش

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