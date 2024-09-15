قرقاش: الإمارات ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره

العالم - الإمارات

وقال في حسابه على منصة " إكس": "تصريح سمو الشيخ عبد الله بن زايد بأن الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي للحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية يعكس موقفنا الثابت والراسخ في دعم الأشقاء الفلسطينيين وقناعتنا بأن لا استقرار في المنطقة إلا بحل الدولتين".

وأضاف: "الإمارات ستبقى إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير مصيره".

هذا وأكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد يوم السبت أن "الإمارات غير مستعدة لدعم اليوم التالي من الحرب في غزة دون قيام دولة فلسطينية".

وفي مايو، أعربت الإمارات عن ترحيبها بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الأممية، معتبرة ذلك "خطوة تاريخية على طريق السلام وتحقيق حل الدولتين".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن الإمارات "طالبت دوما المجتمع الدولي بتعزيز كافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لتحقيق السلام وحل الدولتين".

ويعتبر مشروع القرار الذي قدمته الإمارات واعتُمد الجمعة بغالبية 143 صوتا ومعارضة 9 وامتناع 25 عن التصويت أن "فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقا للمادة 4 من الميثاق، وبالتالي ينبغي قبولها عضوا في الأمم المتحدة".

وفيما أثار القرار غضب الإحتلال، فإنه لقي ترحيب السلطة الفلسطينية ودول عربية.

وفي لحظة تاريخية، جلس مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور هذا الأسبوع، على مقعد رسمي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ووُضعت أمامه لافتة كتب عليها "دولة فلسطين".