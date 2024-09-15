الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٢:٤٥ GMT
فارسی
البث المباشر

سرايا القدس-كتيبة جنين تستهدف بصليات مكثفة من الرصاص قوات الإحتلال خلال اقتحامها الحي الشرقي

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :