الشركات المعرفية حققت نموا جيدا جدا في مجال الإلكترونيات والفضاء

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وقال حسين أفشين، في اجتماع مع رواد الأعمال وأعضاء غرفة التجارة ورؤساء جامعات أصفهان في مكتب المحافظ مساء السبت: إن شركاتنا المعرفية والتكنولوجية في الصناعات الدوائية والطبية وصناعة الآلات والزراعة نمت أيضًا بشكل جيد، ويجب عرض إنجازاتها بشكل أكبر.

واكد أن من أولويات هذه الدائرة في هذه الفترة دعم الشركات المعرفية الناشطة في مجال التصدير، واضاف: لقد قمنا ببعض الأعمال في هذا المجال ووضعنا الأسس التي سوف تساعد على زيادة صادراتها.

كما اعتبر تعزيز العلوم الأساسية من القضايا ذات الأولوية في الدائرة العلمية والتكنولوجية برئاسة الجمهورية وأضاف: هناك أيضاً خطة في هذا المجال نأمل تنفيذها بشكل جيد.

وقال نائب رئيس الجمهورية، إننا نرحب بكل فكرة وإبداع في مجال الذكاء الاصطناعي واضاف: يمكن لمدن مثل أصفهان أن تكون رائدة في إنشاء نواد للذكاء الاصطناعي وإنشاء شبكة بين مؤسسات النخبة في المحافظات في هذا المجال.

واعتبر أفشين الذكاء الاصطناعي مسألة معقدة، وأضاف: هذه القضية لها عدة عوامل، مثل توفير الموارد البشرية من قبل وزارتي العلوم والصحة، والبنية التحتية لها من قبل وزارة الاتصالات، ومسألة البيانات في أيدي المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني والعامل الرابع هو البيئة.

وتابع: هذا القطاع لن يتقدم إلا إذا اجتمعت هذه العوامل الأربعة.

كما أكد رئيس مؤسسة النخبة الوطنية: أن تصنيف الشركات القائمة على المعرفة يجب أن يتم من قبل المنظمات واللجان التابعة للغرف التجارية.