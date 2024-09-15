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الكيان المشتت بين غزة والشمال وانفجار الضفة

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٤ بتوقيت غرينتش

كيف يقرأ واقع الكيان المشتت في تركيزه بين غرقه في غزة وهواجسه من الشمال وخوفه الاكبر في الداخل؟

العالم - مع الحدث

ما الذي ستحققه العمليات المتواصلة لقواته مع المستوطنين في مدن ومخيمات الضفة المنتفضة بوجههم واخرها عملية سرايا القدس في جنين وقصف المقاومة لمدينة عسقلان في غلاف غزة وتحصينات محور نتساريم؟

ماذا يعني تحذير وزير الحرب وقادة الاجهزة الامنية من ان الضفة على شفا انفجار قد يؤدي الى مقتل المئات في الكيان؟

هل الحاصل الان برأيهم هو سباق بين غفير وسموتريتش يتسبب بحرب شاملة تعيد احتلال الضفة وتطيح السلطة، وهو ما يتعارض مع الرؤية الامريكية بان حماس لم تدمر والاسرى لن يعودا وحزب الله يستنزف الشمال؟

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي حمزة البشتاوي، الباحث السياسي عمار خضر.

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