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اعلام الاحتلال:صفارات الانذار دوت في مناطق "غوش دان" في الوسط

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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