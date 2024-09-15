كشف خفايا الدور الاماراتي كشريك حرب على دول عربية

العالم – جو الصندوق

هذه الدولة هي الامارات العربية المتحدة بقيادة الثنائي محمد بن زايد آل نهيان وطحنون بن زايد آل نهيان. الامارات الحلم وواحة السعادة والحياة الرغدة وحاملة مشروع السلام والرخاء والاذهار، ليس في بلاد العرب حصرا بل في كل العالم، هل هذه الصورة حقيقية؟.

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وحول سبب قدرة الامارات على ان تكون شريك في الحرب بعدة دول، قال الكاتب والباحث علي مراد، ان السبب الرئيسي هي ان الامارات دولة نفطية خليجية ولديها ثروة تمول كل العمليات في المنطقة، والاكيد ان الامارات لو كانت دولة متوسطة الدخل او فقيرة لما استاطعت القيام بهذا الدور.

وحول الاهداف الحقيقية لسياسة الامارات في المنطقة ، اشار مراد الى ان الامارات تعمل في المنطقة بناء على دافعين وهو الدافع الخاص والاخر المرتبط بمصالح القوى العالمية وعلى راسها امريكا، والامارات مثل اي دولة ملكية اخرى مثل الاردن والمغرب تخشى على الكرسي وهو ما يدفعها للترقب والقلق باي مخاطر كي تمس بهذا الكرسي وبالتالي مصالحة الشخصية تدفعه للتدخل.

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