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مصادر الاحتلال: تم اطلاق اكثر من 20 صاروخ دفاع جوي من منظومتي "الحيتس" الى "مقلاع داوود" ولم تستطع اسقاط الصاروخ اليمني الذي استهدف تل ابيب

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

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