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مصادر الاحتلال: الصاروخ اليمني وصل تل ابيب بعد اختراقه الدفاعات الجوية الاسرائيلية واجواء عدة دول عربية واخفقت كل المحاولات باعتراضه

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

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