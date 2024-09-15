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الاحتلال يعلن سقوط الصاروخ الباليستي الذي اطلق من اليمن في منطقة الطريق السريع رقم (1) قرب "كفار دانيال"

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

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