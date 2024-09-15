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اعلام الاحتلال: الصاروخ اليمني اجبر 2 مليون و 365 الف مستوطن على دخول الملاجئ هذا الصباح

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٦ بتوقيت غرينتش

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