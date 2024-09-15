الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: الهجوم الصاروخي ادى الى توقف حركة القطارات في معظم "اسرائيل"

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :