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اعلام الاحتلال: اطلاق عشرات الصواريخ باتجاه الجليل والجولان

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

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