الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٥:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله يعلن استهداف منظومة فنية في موقع المالكية بمسيرة انقضاضية وتدميرها

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :