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حزب الله: تدمير منظومة فنية في موقع المالكية الاسرائيلي بمسيرة انقضاضية

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٦ بتوقيت غرينتش

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