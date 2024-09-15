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رئيس سابق لوحدة عمليات الاحتلال..

'إسرائيل' عالقة في غزة وحيلة نتنياهو بمحور فيلادلفيا بلا معنى!

'إسرائيل' عالقة في غزة وحيلة نتنياهو بمحور فيلادلفيا بلا معنى!
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٠ بتوقيت غرينتش

اعترف الرئيس السابق لشعبة العمليات في جيش الاحتلال اللواء يسرائيل زيف، أن "إسرائيل" عالقة في غزة وتنزف، وحيلة "نتنياهو" حول محور فيلادلفيا لا معنى لها.  وقال زيف، في مقابلة مع القناة 12 العبرية، إن حيلة نتنياهو بالبقاء في محور فيلادلفيا لا معنى لها لأنه لا يوجد أي نفق نشط على الإطلاق.

العالم _ الاحتلال

وأفاد موقع "شهاب"، ان اللواء زيف أوضح أن "استمرار القتال دون استبدال نظام حماس لا يؤدي إلى أي نتائج حقيقية ويكلف جنودنا حياتهم"، وفي وقت سابق، قال زيف، إن الحقيقة هي أن نتنياهو يعرف أكثر من أي شخص آخر أن أهمية محور فيلادلفيا هي تكتيكية في أحسن الأحوال. وقد تناقض كلامه مع رئيس الموساد والوزير ديرمر، كل على حدة، عندما قالا إنه في المرحلة الثانية من الممكن الانسحاب من فيلادلفيا وأن الأسابيع الستة المذكورة بالتأكيد ليست مهمة على الإطلاق، لكن حيلة فيلادلفيا تخدم أغراض أخرى على أكمل وجه.

وقال عضو الكنيست بندروس في حوار مع القناة 13 العبرية، إن "محور فيلادلفيا خيال، لا أصدق أي شخص يتحدث عن هذا الموضوع. إذا قرر رئيس الوزراء نتنياهو التوصل إلى صفقة، فسيعرف كيف يتلاعب بها سياسيا". وكشف مسؤولون في الشاباك، أنه لا توجد صلة بين الأسلحة الموجودة في قطاع غزة ومحور فيلادلفيا، بل إن نتنياهو هو من اخترع هذا لإطالة أكد الحرب والحفاظ على حكومته فقط.

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