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مصادر فلسطينية: قصف مدفعي متواصل جنوبي حي الزيتون في قطاع غزة

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٩ بتوقيت غرينتش

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