الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤
٠٧:٢٣ GMT
فارسی
البث المباشر

اشتباكات مع الاحتلال في جنين ومواجهات في طولكرم

اشتباكات مع الاحتلال في جنين ومواجهات في طولكرم
الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصدى مقاومون فجر اليوم الأحد، لاقتحام قوات الاحتلال الحي الشرقي في مدينة جنين شمال الضفة الغربية.

العالم - فلسطين

واندلعت اشتباكات مسلحة في الحي، بينما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت المنطقة.

وسمع دوي إطلاق نار كثيف في الحي الشرقي، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في جنين للإعلان عن النفير والتصدي للاقتحام الإسرائيلي.

وفي طولكرم اندلعت مواجهات في بلدة زيتا شمال المحافظة الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وجابت شوارعها وأحياءها، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدة مناطق منها.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية دار صلاح شرق بيت لحم، وتمركزت في أحد أحيائها.

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

أصابات وحرائق وذعر وسط كيان الاحتلال اثر استهدافه بصاروخ 'ارض ارض'