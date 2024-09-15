اشتباكات مع الاحتلال في جنين ومواجهات في طولكرم

العالم - فلسطين

واندلعت اشتباكات مسلحة في الحي، بينما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية برفقة جرافة اقتحمت المنطقة.

وسمع دوي إطلاق نار كثيف في الحي الشرقي، في وقت دوت فيه صفارات الإنذار في جنين للإعلان عن النفير والتصدي للاقتحام الإسرائيلي.

وفي طولكرم اندلعت مواجهات في بلدة زيتا شمال المحافظة الليلة، عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة، وجابت شوارعها وأحياءها، وسط اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في عدة مناطق منها.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرية دار صلاح شرق بيت لحم، وتمركزت في أحد أحيائها.