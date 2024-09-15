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القيادي بجماعة انصار الله اليمنية نصر الدين عامر:هذه هي البداية وضمن مسار سيستمر ويتصاعد أولا لاجبار العدو على وقفه عدوانه وردا على العدوان على بلادنا

الأحد ١٥ سبتمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٥١ بتوقيت غرينتش

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